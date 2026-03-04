Jürgen Klopp déjà sur le départ ?

Jürgen Klopp déjà sur le départ ?
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Le retour de Jürgen Klopp en Allemagne est moins triomphal que prévu. Red Bull envisagerait déjà de s'en séparer.

Cela sentait pourtant le mariage parfait : Jürgen Klopp, ancien entraîneur à succès du Borussia Dortmund et de Liverpool, où il est devenu une légende, était devenu le directeur sportif du groupe Red Bull en octobre 2024. Il allait devoir mener le projet de Red Bull au sein de ses divers clubs : Leipzig, Salzbourg mais aussi les NY Red Bulls ou encore le Paris FC.

Un an et demi plus tard, la lune de miel semble terminée. En effet, selon le Salzburger Nachrichten, la direction de Red Bull ne serait pas ravie de l'impact de Jürgen Klopp par rapport à l'investissement fourni. Les performances des clubs de Red Bull sont nettement inférieures aux attentes.

Quel avenir pour Jürgen Klopp ? 

Résultat : au terme de cette saison, Klopp pourrait bien déjà quitter la direction sportive de la marque au taureau. Et son successeur serait déjà trouvé : il s'agirait d'Oliver Glasner, actuel entraîneur de Crystal Palace, qui ne restera pas au terme de la saison an cours. Glasner a connu le succès en Allemagne à la tête de l'Eintracht Francfort mais a également déjà travaillé au RB Salzbourg en 2012.

Le patron de Red Bull, Oliver Mintzlaff, a démenti cette rumeur, affirmant que sa firme était "très satisfaite" du travail de Jürgen Klopp, sous contrat jusqu'en 2029. Mais la graine du doute est plantée. Et en Espagne s'y ajoute une rumeur : l'Allemand aurait déjà trouvé son nouveau club.


En effet, selon Radio Marca, Jürgen Klopp pourrait bien débarquer à Madrid, non pas au Real (où on en a longtemps fait le successeur de Carlo Ancelotti, puis de Xabi Alonso) mais... à l'Atlético Madrid, qui verrait en lui le remplaçant idéal à Diego Simeone si ce dernier venait à partir. 

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Bundesliga
Bundesliga Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
La Liga
La Liga Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Atlético Madrid
RB Leipzig

Plus de news

Tout s'accélère : Kevin De Bruyne de retour à la compétition encore plus tôt que prévu ?

Tout s'accélère : Kevin De Bruyne de retour à la compétition encore plus tôt que prévu ?

16:00
Cela semble clair : l'ancien adjoint de Besnik Hasi à Anderlecht va prendre les rênes du Maroc

Cela semble clair : l'ancien adjoint de Besnik Hasi à Anderlecht va prendre les rênes du Maroc

15:30
Sa carrière, le buzz du poteau et Bob l'Éponge, Michy Batshuayi se livre : "Contrairement à Batsman..." Interview

Sa carrière, le buzz du poteau et Bob l'Éponge, Michy Batshuayi se livre : "Contrairement à Batsman..."

14:40
Une somme importante évoquée : le Diablotin Arthur Piedfort pourrait quitter Westerlo cet été

Une somme importante évoquée : le Diablotin Arthur Piedfort pourrait quitter Westerlo cet été

15:00
Il les a marqués : un cadre du Club de Bruges ciblé par l'Atlético Madrid

Il les a marqués : un cadre du Club de Bruges ciblé par l'Atlético Madrid

12:00
Leader au Parc Duden, David Hubert revient sur son renvoi d'Anderlecht : "L'Union ne le trouvait pas justifié"

Leader au Parc Duden, David Hubert revient sur son renvoi d'Anderlecht : "L'Union ne le trouvait pas justifié"

14:20
Une sanction qui change tout : la course au maintien complètement chamboulée en Challenger Pro League

Une sanction qui change tout : la course au maintien complètement chamboulée en Challenger Pro League

14:00
Inquiétude autour de Domenico Tedesco : l'ancien sélectionneur des Diables absent pour un match du Fener'

Inquiétude autour de Domenico Tedesco : l'ancien sélectionneur des Diables absent pour un match du Fener'

13:30
Bruges - Anderlecht et Union - Genk en tête d'affiche : découvrez les arbitres de la 28e journée de Pro League

Bruges - Anderlecht et Union - Genk en tête d'affiche : découvrez les arbitres de la 28e journée de Pro League

13:00
Il ne restera pas longtemps en Belgique : Stuttgart suit l'une des sensations du championnat

Il ne restera pas longtemps en Belgique : Stuttgart suit l'une des sensations du championnat

12:40
Henry Lawrence est le parfait contraire du Standard... mais aussi le parfait soldat pour Vincent Euvrard Analyse

Henry Lawrence est le parfait contraire du Standard... mais aussi le parfait soldat pour Vincent Euvrard

11:40
Le Standard a refusé 2 millions d'euros pour un jeune talent cet hiver

Le Standard a refusé 2 millions d'euros pour un jeune talent cet hiver

11:20
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 04/03: Lapoussin

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 04/03: Lapoussin

10:30
Cristiano Ronaldo au centre d'une folle rumeur : son club rétablit la vérité

Cristiano Ronaldo au centre d'une folle rumeur : son club rétablit la vérité

11:00
Après des mois sans jouer, Loïc Lapoussin a trouvé son nouveau défi

Après des mois sans jouer, Loïc Lapoussin a trouvé son nouveau défi

10:30
L'Iran adversaire des Diables à la Coupe du Monde ? Trump ne peut pas être plus clair

L'Iran adversaire des Diables à la Coupe du Monde ? Trump ne peut pas être plus clair

10:00
L'ancien directeur sportif de Lommel débarque en Angleterre

L'ancien directeur sportif de Lommel débarque en Angleterre

09:30
Une star mondiale va manquer la Coupe du Monde

Une star mondiale va manquer la Coupe du Monde

08:30
Un Iranien et un Américain, équipiers à Westerlo : "On prie pour que sa famille aille bien"

Un Iranien et un Américain, équipiers à Westerlo : "On prie pour que sa famille aille bien"

09:00
Incroyable : le FC Barcelone a bien failli remonter un retard de quatre buts face à l'Atlético Madrid

Incroyable : le FC Barcelone a bien failli remonter un retard de quatre buts face à l'Atlético Madrid

07:40
La sortie folle du propriétaire de Chelsea : "Pas la moindre idée de ce qui faisait un bon joueur de football"

La sortie folle du propriétaire de Chelsea : "Pas la moindre idée de ce qui faisait un bon joueur de football"

08:00
Vincent Kompany a trouvé le successeur d'Harry Kane : un ancien joueur de Charleroi dans le viseur

Vincent Kompany a trouvé le successeur d'Harry Kane : un ancien joueur de Charleroi dans le viseur

07:00
Théo Leoni et Karel Geraerts prennent la porte face à un excellent Mike Penders

Théo Leoni et Karel Geraerts prennent la porte face à un excellent Mike Penders

07:20
Au bord de la faillite : un club de football professionnel belge pourrait disparaître pour la troisième fois

Au bord de la faillite : un club de football professionnel belge pourrait disparaître pour la troisième fois

06:40
Un grand club turc s'intéresse à un joueur... de l'équipe réserve de Genk

Un grand club turc s'intéresse à un joueur... de l'équipe réserve de Genk

06:20
"Il est stratosphérique" : l'AC Milan et les Diables Rouges ont peut-être trouvé leur patron en défense

"Il est stratosphérique" : l'AC Milan et les Diables Rouges ont peut-être trouvé leur patron en défense

06:00
Un discours ovationné : le message fort de Vincent Kompany pour les jeunes

Un discours ovationné : le message fort de Vincent Kompany pour les jeunes

22:30
D'abord écarté, maintenant soutenu : comment Jérémy Taravel a retourné la situation à Anderlecht

D'abord écarté, maintenant soutenu : comment Jérémy Taravel a retourné la situation à Anderlecht

23:00
Zulte Waregem, Genk... et le Club de Bruges : voici où en est le dossier Thorgan Hazard

Zulte Waregem, Genk... et le Club de Bruges : voici où en est le dossier Thorgan Hazard

22:00
1
Le kinésithérapeute de Kevin De Bruyne et Romelu Lukaku a de très bonnes nouvelles

Le kinésithérapeute de Kevin De Bruyne et Romelu Lukaku a de très bonnes nouvelles

21:40
Manchester United a tranché : une décision lourde de conséquences pour Senne Lammens

Manchester United a tranché : une décision lourde de conséquences pour Senne Lammens

21:20
Thibaut Courtois assume, les autres disparaissent : soirée tendue pour le Real Madrid

Thibaut Courtois assume, les autres disparaissent : soirée tendue pour le Real Madrid

20:30
50 millions d'euros pour Joel Ordoñez ? Un grand club prêt à passer à l'attaque

50 millions d'euros pour Joel Ordoñez ? Un grand club prêt à passer à l'attaque

21:00
La liste s'allonge dangereusement : nouveau coup dur pour les Diables Rouges

La liste s'allonge dangereusement : nouveau coup dur pour les Diables Rouges

20:00
Un retour à Anderlecht pour Romelu Lukaku ? Une autre piste prend de l'ampleur

Un retour à Anderlecht pour Romelu Lukaku ? Une autre piste prend de l'ampleur

19:34
Will Still va-t-il recevoir sa chance... en Premier League ?

Will Still va-t-il recevoir sa chance... en Premier League ?

19:00

Plus de news

Les plus populaires

Bundesliga

 Journée 17
VFB Stuttgart VFB Stuttgart 3-2 Eintracht Francfort Eintracht Francfort
Borussia Dortmund Borussia Dortmund 3-0 Werder Brême Werder Brême
FSV Mainz 05 FSV Mainz 05 2-1 1. FC Heidenheim 1. FC Heidenheim
Wolfsburg Wolfsburg 2-1 FC St. Pauli FC St. Pauli
RB Leipzig RB Leipzig 2-0 Freiburg Freiburg
1. FC Cologne 1. FC Cologne 1-3 Bayern Munich Bayern Munich
Hoffenheim Hoffenheim 5-1 B.Moenchengladbach B.Moenchengladbach
FC Augsburg FC Augsburg 1-1 Union Berlin Union Berlin
Hambourg Hambourg 20:30 Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved