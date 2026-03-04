Jürgen Klopp déjà sur le départ ?

Le retour de Jürgen Klopp en Allemagne est moins triomphal que prévu. Red Bull envisagerait déjà de s'en séparer.

Cela sentait pourtant le mariage parfait : Jürgen Klopp, ancien entraîneur à succès du Borussia Dortmund et de Liverpool, où il est devenu une légende, était devenu le directeur sportif du groupe Red Bull en octobre 2024. Il allait devoir mener le projet de Red Bull au sein de ses divers clubs : Leipzig, Salzbourg mais aussi les NY Red Bulls ou encore le Paris FC.

Un an et demi plus tard, la lune de miel semble terminée. En effet, selon le Salzburger Nachrichten, la direction de Red Bull ne serait pas ravie de l'impact de Jürgen Klopp par rapport à l'investissement fourni. Les performances des clubs de Red Bull sont nettement inférieures aux attentes.

Quel avenir pour Jürgen Klopp ?

Résultat : au terme de cette saison, Klopp pourrait bien déjà quitter la direction sportive de la marque au taureau. Et son successeur serait déjà trouvé : il s'agirait d'Oliver Glasner, actuel entraîneur de Crystal Palace, qui ne restera pas au terme de la saison an cours. Glasner a connu le succès en Allemagne à la tête de l'Eintracht Francfort mais a également déjà travaillé au RB Salzbourg en 2012.

Le patron de Red Bull, Oliver Mintzlaff, a démenti cette rumeur, affirmant que sa firme était "très satisfaite" du travail de Jürgen Klopp, sous contrat jusqu'en 2029. Mais la graine du doute est plantée. Et en Espagne s'y ajoute une rumeur : l'Allemand aurait déjà trouvé son nouveau club.



En effet, selon Radio Marca, Jürgen Klopp pourrait bien débarquer à Madrid, non pas au Real (où on en a longtemps fait le successeur de Carlo Ancelotti, puis de Xabi Alonso) mais... à l'Atlético Madrid, qui verrait en lui le remplaçant idéal à Diego Simeone si ce dernier venait à partir.