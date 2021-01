Eupen enchaîne, débuts manqués pour Will Still à la tête du Beerschot

Ce mercredi soir, Eupen accueillait le Beerschot pour le compte de la 22ème journée de Jupiler Pro League.

Eupen avait à coeur d'enchaîner un deuxième succès de rang à domicile après sa belle victoire contre Anderlecht vendredi dernier. De son côté, le Beerschot et Will Still, qui effectuait ses grands débuts en tant que T1 des Rats, voulaient mettre fin à une longue série de sept matchs sans victoire (2 sur 21).

Le round d'observation aura été très bref dans cette rencontre puisque le Beerschot ouvrira le score rapidement via une belle reprise de volée signée Noubissi (2e), 0-1.

Pourtant cueilli à froid, Eupen ne tardera pas à réagir en égalisant quelques minutes plus tard. Lancé dans le profondeur, N'Dri parviendra à s'infiltrer dans le rectangle adverse et à décocher un tir qui sera repoussé par Vanhamel, mais Prevljak trainait dans les parages et n'avait plus qu'à récupérer le cuir et le pousser au fond (10e), 1-1.

Juste après, les Pandas auront deux occasions chaudes mais le tir de Ngoy sera contré in extremis par Van en Buijs (14e) tandis que Vanhamel n'aura aucun mal à repousser le tir de Prevljak (15e). Toutefois, les locaux prendront les commandes de la rencontre juste avant la pause grâce à une belle frappe de N'Ddri (40e), 2-1. Peu de temps après, Koch empêchera Noubissi de marquer en s'interposant et en envoyant le ballon en corner (45e).

Eupen poursuivra sur sa lancée en début de seconde période et marquera un troisième but via une reprise de Koch, très bien servi par Adriano (54e), 3-1. Les locaux géreront ensuite calmement leur avance tandis que les visiteurs pousseront pour revenir. Néanmoins, les Rats seront réduits à dix après intervention de la VAR suite à un coup de coude de Brogno sur Cools. Autant dire que les carottes seront cuites à partir de ce moment-là même si Defourny devra s'employer sur un coup-franc de Holzhauser (85e). Eupen s'imposera finalement 3-1

Avec ce joli succès, Eupen est parvenu à enchaîner une deuxième victoire de suite pour la première fois de la saison. Les Pandas montent en puissance après une période compliquée au mois de décembre avec les nombreux cas de Covid-19. Les troupes de Benat San José grimpent à la 11ème place et comptent 30 points au compteur.

Le Beerschot continue de faire du surplace et se trouve juste devant leur adversaire du jour avec le même nombre de points. Will Still avait certainement rêvé meilleurs débuts à la tête des Rats. Le jeune coach de 28 ans devra rapidement trouver un moyen de renouer avec la victoire.