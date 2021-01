Officiel : Jacob Bruun Larsen rejoint Anderlecht

Le Danois sera un renfort de choix sur les ailes pour les Mauves.

Anderlecht se renforce encore offensivement ! Après l'arrivée d'Abdoulaye Diaby, c'est Jacob Bruun Larsen qui rejoint les rangs anderlechtois. L'ailier danois, passé par Dortmund, est prêté pour six mois par Hoffenheim sans option d'achat.

Larsen apportera un peu plus de concurrence sur les flancs. Le joueur fait partie de la nouvelle génération des talents danois. "Il a de la vitesse et de la puissance. Il est très fort en homme contre homme et il est bon du pied droit comme du pied ", a déclaré Peter Verbeke.