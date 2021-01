Première victoire pour Will Still à la tête du Beerschot : "Très heureux pour mes joueurs"

Le Beerschot a livré une belle prestation du côté de Zulte Waregem. Will Still a pu savourer sa première victoire en tant que T1 du Beerschot. Et il peut dire merci à ses défenseurs qui ont marqué les trois buts de la rencontre mais qui ont aussi réalisé leur deuxième clean-sheet de la saison.

"Le plus important est la manière avec laquelle nous sommes arrivés à nous imposer", a déclaré Will Still à l'issue de la rencontre. "Je suis heureux pour mes joueurs car cela n'a pas été facile pour eux. Ils ont réagi d'une très belle manière après des résultats compliqués ces dernières semaines.

"Nous voulions être un maximum organisés en bloc en gardant une certaine intensité de jeu. Holzhauser et sa précision sur les coups de pieds arrêtés sont un atout supplémentaire dans notre jeu", explique le nouveau T1 des Rats.

Face à Zulte, la défense du Beerschot s'est illustrée non seulement en marquant les trois buts du match (grâce à Van Den Bergh, Dom et Prychynenko) et mais aussi en gardant le zéro derrière. Jan Van Den Bergh était heureux, lui qui a inscrit le premier but de la rencontre : "Je suis particulièrement heureux d'avoir réalisé une clean-sheet et d'avoir marqué un but. Nous avons reçu certaines critiques et ce n'était pas toujours agréable à entendre. C'est bien de voir que la défense peut faire gagner un match".