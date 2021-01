Les jeunes de l'Académie au coeur du renouveau du Standard: "L'âge n'a pas d'importance" pour Mbaye Leye

Après quatre rencontres, une tendance se dégage dans le Standard de Mbaye Leye: l'importance prise par les jeunes de l'Académie dans le onze liégeoise. Mais le coach insiste, ça n'a rien à voir avec l'âge.

Arnaud Bodart, Hugo Siquet, Nicolas Raskin et Michel Ange Balikwisha étaient tous les quatre titulaires, dimanche contre Charleroi. Quelques jours plus tôt, c'est Damjan Pavlovic qui avait pris place sur le flanc droit à Malines. Place aux jeunes, désormais, à Sclessin? "Mais pour moi, il n'y a pas de jeunes et c'est ce que j'ai dit aux joueurs", insiste Mbaye Leye au micro de la RTBF.

"Que vous ayez 16 ou 37 ans..."

Tous les joueurs sont logés à la même enseigne. "Il n'y a que des joueurs professionnels, parce que c'est ce qui est inscrit sur leurs fiches de paye. Que vous ayez 16 ou 37 ans, si vous êtes bons, vous jouerez. Si Hugo Siquet joue, c'est parce que je considère que c'est le meilleur à droite. Si Noë Dussenne joue, alors qu'il est plus âgé, c'est parce que je sais que sur ce match, il sera important."

"C'est pareil avec les entraîneurs. On peut avoir 28 ans et être un bon entraîneur, comme Will Still par exemple. Ou être plus âgé, avoir un CV très long et être mauvais. L'âge n'a pas d'importance", conclut Mbaye Leye, qui a réussi ses débuts en tant que T1 du Standard, avec quatre victoires en quatre rencontres. Mais avec des déplacements à Ostende et Bruges cette semaine, le Sénégalais sait aussi qu'il n'a pas le temps de se reposer sur ses lauriers.