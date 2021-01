Michiel Jonckheere et Courtrai méritaient mieux: "Vanhamel sort deux arrêts incroyables"

Courtrai, qui n'a plus gagné depuis 4 rencontres désormais, a pourtant tout essayé pour prendre les trois points sur la pelouse d'une équipe du Beerschot dont on ne sait plus trop à quoi s'attendre, surtout depuis le départ d'Hernan Losada.

Michiel Jonckheere, milieu de terrain des Flandriens, était heureux de la prestation de son équipe et ne s'en est pas caché en conférence de presse: "Je n'ai pas vu le Beerschot se créer énormément d'occasions ce soir. Notre problème, c'est l'efficacité. Quand on regarde nos occasions et notre jeu, nous méritions de gagner, mais Vanhamel a sauvé son équipe avec deux superbes arrêts".

"C'est sur des petits détails que nous devons nous améliorer. Le résultat, ce 0-0, c'est dommage, mais nous repartons avec un bon sentiment".