L'arrivée de Nabil Dirar, pour le plus grand bien d'Ignace?

Le probable retour de Nabil Dirar au Club de Bruges entre dans le plan de formation du jeune Ignace Van Der Brempt.

Vu de l'extérieur, on pourrait se dire: pourquoi le Club de Bruges ferait revenir Nabil Dirar, 34 ans, en prêt avec option d'achat? Pour cela, il faut se pencher sur la situation particulière de Bruges et de son équipe Espoirs, NXT, qui évolue en D1B.

Tout d'abord, petit point de règlement qui a le mérite d'être rappelé. Si un jeune joueur a disputé au moins 5 rencontres avec les "A", il ne pourra plus évoluer avec Bruges NXT. L'Union Belge avait placé deux dates butoirs pour "faire le compte" de ces 5 matches et celle qui nous intéresse est le 2 février. Cela veut dire que tout joueur qui a disputé au moins 5 rencontres sous Philippe Clement avant le 2 février ne peut plus jouer en D1B. C'est d'ailleurs le cas de Youssouph Badji, qui n'évoluera plus qu'en D1A cette saison.

Le jeune Ignace Van Der Brempt en est lui à 3: STVV, Malines et Ostende. Il ne reste plus qu'une seule rencontre avant le 2 févirer (celle de ce dimanche contre le Standard) et il ne dépassera donc pas les 5 rencontres minimum et il y a eu une volonté du Club de ne pas les dépasser.

En effet, du côté de Bruges, on aimerait que le jeune latéral droit de 18 ans accumule du temps de jeu avec les Espoirs, et ce n'est évidemment pas possible pour lui d'être sélectionné en même temps avec les A et avec NXT.

Le choix de Bruges, c'est de s'offrir un back-up pour Clinton Mata tout en laissant son futur jeune joueur prendre de l'expérience en D1B. Nabil Dirar est une opportunité d'y parvenir.