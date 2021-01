Le "soulagement" du Sporting de Charleroi

Après l'attente, enfin l'ivresse de la victoire à Charleroi. Solides et efficaces, les Zèbres ont livré la partition qu'il fallait pour enfin accrocher leur premier succès de l'année à Courtrai.

Après six matchs sans victoire, et alors que le top 4 commençait à s'éloigner tout doucement, il était temps pour le Sporting de Charleroi de retrouver le chemin de la victoire. "C'est un soulagement", confirme Mamadou Fall, héros de la soirée avec son doublé inscrit en sept minutes en début de seconde période.

"C'est loin d'être fini, mais ça fait du bien!"

Le Sénégalais ne le cache pas, cette victoire, les Carolos en avaient besoin: "On a vécu des moments difficiles et ces trois points vont nous faire du bien." Mais il insiste également: ce n'est qu'une étape pour le Sporting. "C'est loin d'être fini, il reste beaucoup de matchs et il faudra continuer comme ça. Mais, après deux bons matchs au Standard et OHL, c'était important d'enfin gagner."

D'autant que le déplacement à Courtrai n'avait, sur papier, rien d'une partie de plaisir. "On savait que ce serait un combat, sur un terrain difficile, il fallait donc être agressifs, présents sur les deuxièmes ballons et c'est ce qui nous a permis de faire la différence ce soir", se réjouit Mamadou Fall.