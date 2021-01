Newcastle se donne de l'air face à un Everton décevant

Newcastle ne pense qu'à sauver sa peau en championnat, alors qu'Everton rêve de l'Europe. Cela ne s'est pas vu sur la pelouse des Toffees.

Everton vit une saison avec des hauts et des bas et les joueurs d'Ancelotti ont une nouvelle fois montré ce samedi qu'ils n'ont pour le moment pas la régularité nécéssaire pour être une équipe capable de jouer le top 6 en championnat.

Invisible et inexistant, Everton a subi la loi de Newcastle et il n'y a pas eu photo puisque les meilleures occasions ont été pour les Magpies. Ces derniers l'ont emporté sur le score de 0-2, deux buts signés Callum Wilson. Une magnifique tête sur corner qui a trompé Pickford pour le premier, un contre dans les arrêts de jeu pour le second.

Au classement, cette défaite oblige Everton a faire du surplace à la 7ème place alors que pour Newcastle, c'est une petit bouffée d'oxygène: 22 points et une 16ème place au classement. Après 5 défaites de rang, c'est une victoire qui fait du bien pour les hommes de Steve Bruce.