Les Zèbres n'ont "jamais douté" et c'est un néo-Carolo qui le dit

Arrivé il y a à peine plus d'une semaine, mais déjà bien installé dans le onze de base carolo, Jordan Botaka a célébré sa première victoire zébrée samedi soir.

Karim Belhocine était ravi d'enfin voir son groupe décrocher une "victoire méritée" après "deux bons matchs" contre le Standard et OHL.

"Grinta, motivation, détermination"

Et c'est aussi le sentiment du néo-Carolo Jordan Botaka, titulaire pour la troisième fois samedi soir. "On a travaillé dur pour ça", souligne le latéral droit. "Lors des deux derniers matchs (ses deux premiers avec le Sporting, ndlr), on avait fait de bonnes prestations, on jouait bien, on avait les occasions, mais on n'était pas parvenu à finir le travail. Ici, on savait que ce serait difficile, mais c'est la grinta, la motivation et la détermination qui ont fait la différence. Ça fait plaisir et j'espère que ça va continuer."

"Pas ressenti de doute"

D'autant plus savoureux pour des Zèbres qui attendaient un succès depuis le 18 décembre dernier. Mais Jordan Botaka insiste: il n'y a jamais eu de doute dans le vestiaire. "Je n'ai pas ressenti ça en arrivant. Avant mon premier match contre le Standard, tout le monde y croyait et savait ce qu'il fallait faire. Mais on n'avait pas eu la réussite de notre côté."

Samedi soir à Courtrai, en plus de leur détermination, traduite par les "très nombreux duels et les seconds ballons gagnés", les Carolos ont su retrouver l'efficacité qui avait fait leur force en début de saison. Et ça remet le Sporting de Charleroi dans la course aux playoffs 1.