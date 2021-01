Clement, heureux mais préoccupé: "Pas la meilleure façon de commencer un match"

Le Club de Bruges a montré toute sa force et toutes ses qualités pour venir à bout du Standard. Cependant, Philippe Clement aimerait ne plus courir après le score lors des prochaines échéances.

Philippe Clement avait toutes les raisons du monde d'être heureux après la victoire de son Club de Bruges contre le Standard dans le choc de ce dimanche. "Je suis content du match", a déclaré le T1 de la Venise du Nord. "J'ai vu ce que je voulais voir: nous avons bien commencé, et mes joueurs ont montré pendant 90 minutes ce qu'un entraîneur veut voir dans son équipe: des changements de position, de l'organisation, du pressing, des occasions".

Pourtant, les Brugeois ont été menés au score pour la quatrième fois de suite: "La première fois qu'ils viennent devant notre but, ils marquent. On doit être concentrés directement, cela se travaille. On doit aussi avoir assez de confiance pour ne pas douter dans ces moments-là. Le mieux c'est que ça n'arrive plus car ce ne sera jamais la meilleure façon de commencer un match".

Un petit bémol cependant pour Clement: "Quel dommage de ne pas avoir pu jouer devant des spectateurs, cela nous manque vraiment et cela aurait encore été plus beau". Mais ça Philippe, ce n'est vraiment pas pour tout de suite.