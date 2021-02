Cap sur la Coupe pour l'Union: "Un vrai objectif"

Solide leader de D1B, l'Union passe à son autre objectif ce soir: la Coupe de Belgique, avec la réception de Mouscron pour entamer l'aventure.

Demi-finaliste il y a deux ans, quart de finaliste l'an dernier: l'Union Saint-Gilloise a prouvé que la Coupe de Belgique était une compétition qui pouvait lui convenir. L'objectif des Saint-Gillois sera, à nouveau d'aller loin cette année.

Et ils sont enthousiastes à l'idée de recevoir l'Excel Mouscron mardi soir. "On n'a pas tellement de semaines à trois matchs donc on est content de voir arriver celle-ci", explique Dante Vanzeir au micro de Bruzz TV.

Sentiment partagé par Siebe Van Der Heyden, auteur de son premier but de la saison lors du derby samedi dernier. "On a une belle avance en championnat, mais la Coupe est aussi un objectif du club et de l'équipe. On va y aller à fond", insiste-t-il.