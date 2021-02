Le Standard de Liège se méfie de Seraing : "Pas envie d'être la surprise demain"

Ce mercredi soir, derby liégeois au programme avec la rencontre de seizième de finale de la Coupe de Belgique entre le FC Seraing et le Standard de Liège.

Le Standard de Liège se déplacera au Pairay mercredi soir pour croiser le fer avec le FC Seraing. Mbaye Leye a donné des nouvelles de son noyau avant le derby liégeois. "Noé Dussenne a des petits soucis au niveau du talon, il joue avec des infiltrations depuis deux rencontres. Nicolas Raskin est également incertain, il a pris un coup à la cheville droite et c'est compliqué. Selim Amalla reprendra jeudi avec nous et ne jouera pas en Coupe tandis que Collins Fai reprend tout doucement avec le groupe", a confié le T1 des Rouches en conférence de presse.

© photonews

Toutefois, Raskin et Dussenne ne devraient pas être de la partie demain. "Je ne veux pas prendre de risques inutiles. Je veux avoir des joueurs à 100% et laisser le temps aux joueurs blessés de revenir. C'est important. C'est pour cela que Selim n'a pas joué contre Ostende et le Club de Bruges. Il ne s'agissait pas d'une blessure diplomatique en vue d'un transfert", a souligné le technicien sénégalais.

© photonews

Le Standard de Liège se méfie de Seraing et n'alignera pas d'équipe B. "Il faut considérer ce match comme celui du derby wallon contre Charleroi. Nous voulons aller loin dans cette compétition. Comme je l'ai dit à mes joueurs, il y a des surprises chaque année. Et je n'ai pas envie d'être la surprise demain et d'être sur les journaux jeudi matin. C'est un match très important pour notre adversaire, mais pour nous aussi. Il faudra montrer de la grinta face à cette formation qui nous connait bien. En face, il y a des joueurs passés par le Standard qui veulent montrer ce qu'ils valent", a conclu Mbaye Leye.

Même son de cloche du côté de Selim Amallah avant le derby liégeois en Coupe de Belgique. "Un match piège ? Non, on va se donner à fond comme en championnat. Débuter cette compétition par un derby, c'est bien aussi. Seraing a une bonne équipe et développe un joli jeu. Il faudra faire attention et on ne prendra pas Seraing à la légère. Nous voulons aller le plus loin dans cette compétition, tout joueur veut glaner un trophée en fin de saison."