Lepoint ne se cache pas : "La deuxième mi-temps ? Exécrable"

Mouscron est donc la première équipe de D1A éliminée en Croky Cup. Les Hurlus ont piteusement dilapidé leur avance face à une Union réduite à 10.

Christophe Lepoint est le seul joueur de l'Excel Mouscron à s'être présenté à la presse au bord du terrain après la débâcle en seizièmes de finale de la Croky Cup. L'expérimenté et polyvalent milieu de terrain, entré au jeu, n'a pas pu empêcher son équipe de s'incliner. "Quand tu es footballeur professionnel, c'est inacceptable de laisser filer un match comme ça", soufflait la nouvelle recrue mouscronnoise.

Lepoint ne s'en cache pas : "La deuxième mi-temps a été exécrable. Ils prennent un carton rouge et on s'arrête de jouer, on pense que ce sera facile, que c'est fini. Et eux ont commencé à jouer", analyse-t-il. "On perdait les ballons, on les balançait en touche, en tribune, alors qu'à 11 contre 10 on doit faire tourner et les fatiguer". Un manque d'expérience dans une équipe jeune ? "Même jeune, il faut savoir prendre ses responsabilités".

Se reconcentrer

Mouscron va désormais devoir se reconcentrer car dès ce vendredi, l'Excel affronte Courtrai, l'ancien club de Christophe Lepoint. "Il faut évacuer la déception de cette défaite, le coach en parlera demain dans le vestiaire et on va oublier ce match au plus vite. Si on gagne vendredi, on peut s'éloigner un peu plus de la zone rouge et se donner un peu d'air".