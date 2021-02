Liverpool offre un contrat pro à Jarell Quansah

Après avoir recruté Ozan Kabak (Schalke 04) et Ben Davies (Preston) cet hiver, Liverpool cherche du côté de son centre de formation et vient d'offrir au jeune Jarell Quansah son premier contrat professionnel.

Le joueur de 18 ans, originaire de Warrington, a rejoint les Reds à l'âge de sept ans jusqu'à faire irruption chez les U18 la saison dernière, au poste d'arrière droit. Sa polyvalence lui a aussi permis de faire bonne figure au poste de défenseur central, comme capitaine de l'équipe de Marc Bridge-Wilkinson ce trimestre

