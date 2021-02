Déjà une prolongation en vue pour Youri Tielemans

Devenu un indiscutable cadre chez les Foxes, le Diable Rouge pourrait prolonger son deal dans les prochains mois.

Youri Tielemans a encore deux ans et demi de contrat à Leicester City, mais les Foxes aimeraient déjà prolonger le contrat du Diable Rouge. "Je serais très satisfait", confirme son coach, Brendan Rodgers. "On n'est pas pressé, mais on serait très heureux qu'il prolonge sa période ici."

"Un joueur très important"

Et si la direction et le coach de Leicester City espèrent en arriver là, c'est parce que Youri Tielemans est devenu un indispensable dans le noyau de Brendan Rodgers. "Il ne jouait pas quand il est arrivé de Monaco, mais il a montré ses qualités et son potentiel. C'est devenu un joueur très important pour Leicester City", insiste le T1 des Foxes.

Il sera donc clairement question de prolongation, et sans doute de revalorisation salariale, dans les prochains mois. "C'est un plaisir de travailler avec lui. Il est très mature pour son âge. Il lui restera deux ans de contrat à la fin de la saison, mais je sais que c'est quelque chose dont le club et son entourage vont discuter", conclut Brendan Rodgers.