"Un match qu'on doit toujours gagner": les Zèbres ont pris un coup sur la tête

Deux points perdus dans les toutes dernières secondes et une mauvaise opération dans la course aux playoffs 1: les Zèbres n'avaient pas le sourire dimanche soir et on peut les comprendre.

Le Sporting de Charleroi a mené pendant 90 minutes contre Zulte Waregem et pourtant les Zèbres ont perdu deux points dans la course au top 4. Difficile à digérer pour Jordan Botaka. "Ce match, on doit toujours le gagner", regrette-t-il.

A la fin, il faut être assez mature pour garder le zéro.

"Zulte Waregem a intensifié la pression en fin de match, c'est vrai. Mais avant ça on s'était créé des occasions qui doivent toujours finir au fond." Même si ce n'est pas que face au but adverse que Charleroi a péché et Jordan Botaka en est conscient. "A la fin, il faut être assez mature pour garder le zéro. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. "

Sous la pression grandissante des Flandriens, qui ont multiplié les tentatives dans le dernier quart d'heure, le Sporting de Charleroi a fini par craquer. Et ça coûte cher. "On savait que c'était important de gagner. On a tout fait pour, même si le jeu n'a pas toujours été parfait. Mais on n'a pas eu la maturité nécessaire pour finir le match et c'est vraiment dommage..."