OHL s'impose grâce à un Thomas Henry étincellant

Décisif tant au marquoir que dans le jeu, l'attaquant français a été le grand bonhomme de la rencontre entre OHL et Courtrai.

Afin de rester dans la course au top 4, OHL devait s'imposer contre une équipe de Courtrai qui a disputé 120 minutes cette semaine en Coupe de Belgique. La rencontre de ce vendredi, qui a été spectaculaire malgré le froid polaire, a consacré les hommes de Marc Brys qui attendaient une victoire depuis le 21 janvier.

Ce dernier pourra remercier Thomas Henry, auteur d'un doublé (10' et 20', 1-0 et 2-0) sur une tête puissante et une reprise de volée qu'André-Pierre Gignac pourrait apprécier à sa juste valeur. Malinov, pas vraiment inspiré, va pourtant remettre du suspense dans la rencontre en récoltant deux cartons jaunes pour deux fautes en 2 minutes (34' et 36').

Une bonne heure à 10, c'est le défi qui est proposé aux Louvaniste qui vont .... marquer un troisième but pas Sowah, sur une passe décisive de Henry (40', 3-0). Même en supériorité numérique, la tâche s'annonce compliqué pour Elsner et ses hommes. Le tout nouveau coach de Courtrai fait monter Gano à la pause, qui va en profiter pour réduire la marque (52', 3-1). Un but pour l'honneur puisque plus rien ne bougera dans cette rencontre.

Au classement, OHL est à la 5ème place derrière Anderlecht. Pour Courtrai, c'est le fond du classement et la 13ème place avec 33 points.