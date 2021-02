Tahith Chong, l'arme brugeoise pour la fin de championnat ?

Le Club de Bruges peut déjà compter sur quelques renforts de poids cette saison - Noa Lang roule sur la Pro League, Bas Dost a immédiatement eu un impact énorme. Un troisième néerlandais s'apprête peut-être à encore creuser l'écart entre les Blauw & Zwart et la concurrence.

Que peut-on ajouter sur les recrues du Club de Bruges ces derniers mois qui n'a pas déjà été dit et répété ? Les Blauw & Zwart ont réussi l'exploit de perdre cet hiver l'un de leurs éléments les plus importants - Krépin Diatta - sans qu'on doute un seul instant que leur domination sur le championnat belge continue malgré tout. Dès son arrivée en octobre, Noa Lang avait étalé sa classe et est probablement aujourd'hui le meilleur joueur de D1A ; Bas Dost est arrivé un peu plus tard et reste depuis sur 6 buts en 8 matchs, faisant évacuant immédiatement les (quelques) doutes.

Et la Oranje connexion du Club n'a peut-être même pas encore révélé tous ses secrets : sur papier, le plus gros coup du mercato hivernal pourrait être considéré comme Tahith Chong (21 ans). Ne vous laissez pas abuser par son passage compliqué en prêt au Werder Brême : le jeune néerlandais est l'un des talents sur lesquels Manchester United comptait le plus voilà quelques années, un pilier des équipes d'âge, parfois honoré du brassard de capitaine.

Tahith est focus à 100% sur le foot

En équipes d'âge, Chong a côtoyé plusieurs joueurs belges, comme le grand talent Largie Ramazani (qui explose actuellement à Almeria), mais aussi le portier du Sporting Charleroi Ilias Moutha-Sebtaoui, qui nous dépeint son portrait : "Comme tous les Hollandais, Tahith a du foot dans les pieds ! Il est aussi très attaché à ses racines (curaciennes et chinoises, nda) et très impliqué dans ce qu'il fait. Le foot, c'est son focus, il est concentré à 100% là-dessus", affirme-t-il.

© photonews

En équipes de jeune, Chong multipliait les postes : "Il peut jouer sur les flancs, en 10, derrière les attaquants, même en pointe", énumère Moutha-Sebtaoui, qui précise : "Sa vitesse et sa qualité de centre en font tout de même un ailier plus qu'autre chose". Un autre ancien talent de Manchester United, Timothy Fosu-Mensah, international néerlandais à trois reprises et formé à ManU aux côtés de Chong, nous le confirme brièvement : "C'est un joueur très rapide, au jeu très direct. Il a un bon dribble et une très belle qualité de tir".

C'est en tant qu'ailier que l'international néerlandais U21 a joué ses premières encourageantes minutes pour les Gazelles. Sauf mauvaise surprise, il devrait amener une profondeur de banc permettant aux Brugeois de continuer leur domination belge. Malheureusement, il ne fait pas partie des choix de Clément pour l'Europe et ne goûtera donc pas à l'Europa League la semaine prochaine. Pour mieux briller en Pro League ?