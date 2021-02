Felipe Avenatti revit à l'Antwerp : "Je suis un attaquant qui aime participer au jeu"

Felipe Avenatti a quitté le Standard pour l'Antwerp cet hiver dans l'espoir de se relancer. Il s'est exprimé devant les caméras du club.

Felipe Avenatti (27 ans) n'aura jamais pu montrer au Standard le même niveau de jeu qu'à Courtrai, et a opté cet hiver pour un changement d'air direction l'Antwerp. "Ce furent des semaines intenses, car nos affaires sont encore à Liège. Nous avons trouvé un appartement à Anvers, mais il faut encore tout déménager. Il a donc fallu que je fasse chaque jour la route pour les entraînements", raconte l'Uruguayen.

Ses premières impressions une fois arrivé au Great Old "étaient bonnes, et c'est tant mieux car la première impression est toujours importante", déclare Avenatti, qui a déjà disputé 4 matchs et inscrit un but. "Le staff, les joueurs, les gens qui travaillent ici m'ont paru très accueillants. J'ai vite été intégré au groupe. On peut parler de tout avec tout le monde ici, de football mais aussi des choses de la vie. C'est un groupe très sociable et c'est important quand on est loin de chez soi".

"Je suis un attaquant qui veut participer au jeu"

Avenatti se décrit ensuite en quelques mots, lui qui a peiné à s'exprimer dans le jeu au Standard. "De par ma statute, je suis plutôt un pivot. Mais j'aime aussi participer au jeu, si je n'obtiens aucun ballon en 30 minutes, je vais râler", reconnaît-il. Son objectif est clair : "Je n'ai pas eu beaucoup de temps de jeu ces derniers mois, je viens donc pour jouer et montrer ce que je vaux".