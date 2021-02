Un groupe presque complet à disposition de John van den Brom pour le déplacement à Charleroi

Seuls deux joueurs sont encore écartés sur blessure.

John van den Brom a communiqué sa sélection de 20 joueurs pour le déplacement de vendredi soir au Mambourg, et elle ne comporte aucune surprise. L'un des cinq cartons jaunes reçus par John Lucumi n'a pas été comptabilisé et le défenseur figure dans le groupe genkois, au contraire d'Angelo Preciado et d'Eboué Kouassi, blessés de longue date et pas encore prêts à reprendre du service.