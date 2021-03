Benat San José est heureux mais a vu "un match à deux visages"

Eupen s'est imposé à STVV, a maintenant 36 points au compteur et peut regarder vers le haut. Cette victoire au Stayen a cependant été obtenue de haute lutte.

Un but en première période, un autre en deuxième, un clean-sheet: la soirée d'Eupen au Stayen aura été parfaite de bout en bout. Après la rencontre, Benat San José ne pouvait cacher sa satisfaction.

"C'est une victoire importante", dit-il en conférence de presse. "C'était une rencontre à deux visages. En première période, nous avons très bien joué, avec une bonne possession de balle et des offensives avec de la créativité. Nous savions qu'après la pause STVV reviendrait avec d'autres intentions".

Les Pandas se sont donc adaptés: "Nous avons surtout pensé au contre, nous l'avons franchement bien fait et nous aurions même pu mettre un autre but sur l'un de nos autres contres". Bref, les Pandas ont tout maîtrisé de début à la fin et peuvent désormais se tourner vers les prochaines échéances: la coupe et la course au top 8.