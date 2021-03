Le Standard de Liège croit toujours au top 4 : "C'est justement dans les moments compliqués qu'il faut faire preuve de personnalité"

Ce dimanche après-midi, le Standard de Liège a perdu le Clasico face à Anderlecht (1-3). Le matricule 16 était dans l'obligation de s'imposer pour rester dans la course au top 4, synonyme de Playoffs 1.

Le Standard de Liège affiche un triste bilan de 3 sur 18 après cette défaite concédée contre Anderlecht du côté de Sclessin. Les Bruxellois se relancent pour le top 4 tandis que pour les Rouches, il faudra un miracle pour espérer se qualifier pour les Playoffs 1. "Si c'est mathématiquement possible, alors nous y croyons toujours. Tout va très vite au sein du classement. Deux défaites, tu es en bas et deux victoires, tu es en haut. Je suis quelqu'un de positif et je l'ai toujours été durant ma carrière. C'est justement dans les moments durs et compliqués qu'il faut faire preuve de personnalité", a confié Mbaye Leye arrivé en début d'année du côté de Sclessin.

"Il faut conserver notre vision"

"Cela fait seulement deux mois que je suis là donc tout ne saurait pas être parfait. Il y a eu un certain nombre de points perdus avant que je n'arrive et il faut essayer de rattraper ce retard. Quand on me demandait pourquoi je restais impassible et calme durant notre très bon mois de janvier, j'avais dit que je savais comment fonctionnait le football. Un long chemin nous attend mais il faut conserver notre vision et notre façon de jouer", a souligné le technicien sénégalais.

Les joueurs du Standard de Liège pensent également que rejoindre le top 4 est encore possible. "Nous allons jouer à fond jusqu'au bout et ne rien lâcher. Il faut donner le maximum pour atteindre notre objectif", a déclaré Samuel Bastien.

Nicolas Gavory est d'accord avec le vice-capitaine liégeois. "Rien n'est fini. Il reste cinq rencontres et nous donnerons tout jusqu'à la fin", a souligné le back gauche.