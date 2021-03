Yves Vanderhaeghe a des regrets : "On a trop respecté Anderlecht !"

Le Cercle de Bruges n'a pas réussi à montrer le même visage que précédemment face à Anderlecht et c'est ce que regrettait avant tout leur entraîneur, Yves Vanderhaeghe.

La voix d'Yves Vanderhaeghe résonnait dans le Lotto Park vide à mesure que la rencontre avançait : clairement, le T1 du Cercle de Bruges n'était pas ravi de ses joueurs, qui ont mal commencé la rencontre avant de faire le siège des buts anderlechtois dans le dernier quart d'heure. "Nous n'avons pas réussi à montrer, dès le début du match, ce que nous avions montré il y a une dizaine de jours face au même adversaire", regrette-t-il en conférence de presse.

"Nous avons tout simplement montré trop de respect envers Anderlecht. En seconde période, enfin, nous avons essayé de les empêcher de jouer leur football. Mais nous avons perdu trop de duels ce soir", continue Vanderhaeghe. "Oui, c'est une victoire méritée d'Anderlecht, mais mes joueurs n'étaient pas assez tranchants. On ne peut s'en prendre qu'à nous-mêmes".

C'est la montée au jeu de quelques titulaires indiscutables - Hotic, Biancone, Ugbo... - qui a semblé relancer les Groen & Zwart, mais Yves Vanderhaeghe relativise : "Je ne vois pas les choses comme ça. La Coupe a déjà permis à des joueurs ayant moins de temps de jeu de devenir des titulaires. On peut gagner avec tout le groupe et on l'a déjà prouvé. Nous avons juste montré trop de respect à l'adversaire et ça, ça me déçoit", conclut-il.