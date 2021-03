Lukas Nmecha libéré, mais matraqué : "Il faudra une bonne récupération"

Lukas Nmecha a encore sorti un excellent match contre le Cercle, pesant de tout son poids sur la défense.

Visiblement, l'attaquant allemand est libéré par la présence d'Abdoulay Diaby à ses côtés. "Oui, que ce soit Diaby ou quand Mohammed (Dauda) monte au jeu, c'est bien pour moi. Ils attirent l'attention des défenseurs", se réjouit Lukas Nmecha après la victoire. "J'aime bien ce système, le coach sait ce qu'il fait et ça marche bien. Le but ? On travaille beaucoup ça avec Sambi Lokonga, on se trouve facilement".

Seul bémol : Nmecha s'est fait matraquer pendant tout le match par des Brugeois très durs sur l'homme. "Oui, après le Clasico, ça fait deux matchs physiques d'affilée", reconnaît-il. "Il y avait beaucoup de contacts aujourd'hui et il faudra certainement une bonne récupération".