Philippe Clement et Bruges repartent de l'avant: "Content de revoir mon équipe à son meilleur niveau"

Le Club de Bruges a facilement pris la mesure de Zulte Waregem ce dimanche, histoire d'oublier une fois pour toutes la double déconvenue de ces dernières semaines.

Philippe Clement avait toutes les raisons du monde d'être heureux en conférence de presse ce dimanche après la victoire de son équipe contre Zulte Waregem (3-0). Tout cela après deux semaines compliquée pour le leader du championnat, entre coronavirus et éliminations.

"Je suis très heureux, évidemment", affirme le T1 des Gazelles en conférence de presse. "Surtout de la réaction après les deux claques reçus ces dernières semaines. Nous avons passé un mauvais moment, entre les absences dûes au Coronavirus et les défaites. C'est arrivé au mauvais moment, mais c'est arrivé et il faut faire avec".

Clement voulait surtout voir comment son groupe allait se comporter. "Je voulais voir la réaction de mon équipe. Nous avons dominé la rencontre, je ne pouvais pas demander plus d'eux aujourd'hui, à part un peu plus d'efficacité. Le plus important, c'était de revoir mon équipe à son meilleur niveau".

C'est ce qu'il s'est passé, puisque Bruges a dominé les débats de la tête et des épaules. Une bonne chose avant deux déplacements: Charleroi et La Gantoise.