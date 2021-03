Un joueur de Bruges NXT couronné champion d'Afrique U20 

En effet, suite à l'absence de plusieurs joueurs du noyau A positifs au covid-19, des jeunes du noyau de Bruges NXT ont rejoint l'équipe première afin de compenser.

Un mal pour un bien donc pour ces jeunes, qui ont reçu une chance d'aller faire leur preuves au sein du noyau A, et même en match pour certains. On pense notamment à Noah Mbamba, 16 ans, récemment promu en équipe première.

Eric Appiah, joueur de Bruges NXT, avait récemment été sélectionné avec le Ghana afin de jouer la Coupe d'Afrique U20, qui s'est tenue en Mauritanie ces dernières semaines.

Du haut de ses 19 ans, l'attaquant brugeois a été le dernier à quitter la compétition car son pays a remporté la coupe hier soir sur le score de 2-0 face à l'Ouganda. Une victoire qui coïncide avec la fête nationale au Ghana.

Appiah n'a pas joué la finale, mais il était notamment titulaire lors du premier match de groupe contre la Tanzanie. Avec Bruges NXT, il compte quatorze apparitions jusqu'à présent cette saison, mais n'a pas encore marqué.

🎥 Highlights: 🇬🇭 🆚 🇺🇬



Ghana score twice as they defeat Uganda in a thrilling #TotalAFCONU20 final! 🔥#TotalAFCONU20 | #GHAUGA pic.twitter.com/7yTeKQPoPj