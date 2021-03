📷 Bruges : un talent de 16 ans rejoint le noyau A

Le Club de Bruges a ajouté Noah Mbamba à son noyau A.

Arrivé en provenance du Racing Genk la saison passée, Mbamba possède un contrat jusqu'en 2023 chez les Blauw & Zwart.

Le mois dernier, le défenseur (qui peut également jouer au milieu de terrain) de 16 ans avait signé un contrat professionnel. Mbamba est considéré comme un grand talent. Il a fait ses débuts cette année avec le Club NXT et s'est rapidement mis en évidence.

Noah Mbamba sluit vanaf nu officieel aan bij de A-kern.

