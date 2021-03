Un Mouscron bien organisé prend la mesure d'un Standard de Liège trop brouillon

Ce dimanche après-midi, Mouscron accueillait le Standard de Liège au Canonnier pour le compte de la 29ème journée de Jupiler Pro League.

Avant-dernier au classement, Mouscron devait prendre des points ce dimanche tandis que le Standard de Liège avait à coeur de confirmer après sa bonne prestation contre le Club de Bruges jeudi en Coupe de Belgique. Côté hurlu, Jorge Simao alignait son équipe type. De son côté, Mbaye Leye devait se passer des services de Selim Amallah (suspendu) et de Samuel Bastien (blessé à l'épaule), absents de la feuille de match. Le T1 des Rouches décidait de titulariser à nouveau Moussa Sissako auteur d'une belle prestation contre Bruges et de reconduire le duo Klauss-Muleka.

Le round d'observation durera une dizaine de minutes entre les deux formations. La première grosse occasion de la partie sera liégeoise. Redescendu récupérer un ballon, Klauss enverra le cuir à destination de Muleka qui lancera Carcela parti dans la profondeur. Mais, le Marocain poussera un peu trop son ballon et verra Koffi effectuer une belle sortie dans ses pieds (12e). Les Rouches domineront ensuite les Hurlus sans pour autant ouvrir la marque à l'image d'une tête de Klauss qui passera juste à côté (29e).

© photonews

Et ce sera finalement Mouscron qui prendra les commandes de la rencontre juste avant la pause. Après avoir semé la pagaille au sein de la défense adverse, Da Costa écartera à droite pour Tabekou qui centrera directement le ballon à destination d'Olinga. Bodart loupera sa sortie et Siquet coupera malencrontreusement la trajectoire du centre pour propulser le ballon au fond de ses propres filets (37e), 1-0. Les locaux mèneront donc à la pause.

© photonews

Le Standard remontera sur la pelouse plus déterminé que jamais en exerçant un gros pressing et obtiendra d'ailleurs plusieurs occasions. Néanmoins, elles seront vendangées. Sur un centre millimétré de Muleka, Klauss, pourtant bien placé, loupera complètement sa tête (51e). Trois minutes plus tard, le joueur prêté par Hoffenheim manquera une nouvelle opportunité dans le rectangle (54e). Voyant qu'aucune solution n'était trouvée dans la surface, Raskin tentera sa chance à distance avec une frappe lourde qui sera repoussée en corner par Koffi (59e).

© photonews

Bien regroupé en bloc et grâce à un excellent Koffi, Mouscron continuera de résister aux assauts répétés des Liégeois. En fin de rencontrre, le portier des locaux effectuera une jolie parade sur un tir de Lestienne (85e) avant de voir Laifis placer une tête juste à côté du but hennuyer dans les arrêts de jeu (90e). Le score ne bougera plus, Mouscron s'impose 1-0.

© photonews

Engagé dans la course au maintien, Mouscron signe une victoire précieuse ce week-end. Les Hurlus se hissent provisoirement à la 16ème place avec 30 points au compteur. De son côté, le Standard ne confirme pas et enregistre même une troisième défaite de suite en championnat. Les Rouches continuent de faire sur place avec leur 11ème place, leurs 40 unités et voient le top 4 s'éloigner.