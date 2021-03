Yves Vanderhaeghe est déçu : "De telles erreurs de débutant, c'est inacceptable"

Après avoir enchainé deux victoires de suite, le Cercle a effectué une mauvaise opération ce week-end en s'inclinant à Genk (2-0). En effet, Mouscron passe devant les Vert et Noir après sa victoire contre le Standard.

Après un joli 6 sur 6 face à ses concurrents directs engagés dans la course au maintien (Mouscron et Waasland-Beveren), le Cercle a chuté à Genk. "Nous n'étions pas assez affûtés. D'ailleurs, nous avons encaissé le premier but à un moment où nous étions trop passifs et où un certain nombre de joueurs n'étaient pas correctement positionnés. Pourtant, nous nous sommes entraînés toute la semaine sur ce point-là. Ensuite, nous prenons ce deuxième but après avoir défendu très mal. Une passe et Ito était seul devant le but... De telles erreurs de débutants, c'est inacceptable", a lâché un Yves Vanderhaeghe amer à l'issue de la rencontre.

Mené au score après des buts d'Onuachu (9e) et d'Ito (24e), le Cercle n'est pas parvenu à revenir. Toutefois, l'entraîneur principal du Cercle souligne la deuxième période de ses troupes. "Pour le reste, je pensais que nous avons joué avec enthousiasme. Après la pause, nous avons été courageux et nous sommes venus plusieurs fois aux abords du rectangle adverse, mais nous avons vraiment manqué de sang-froid".

Juste avant la mi-temps, Hannes Van Der Bruggen a vu rouge. Le deuxième carton jaune ne faisait aucun doute, mais Vanderhaeghe n'était pas content du premier. "Je pensais que le carton rouge était exagéré. Le premier carton jaune était pour une faute sur Lopes. D'accord, Hannes aurait dû être plus sage pour ce plaquage, mais il n'a touché personne", a déclaré Vanderhaeghe.