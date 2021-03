Liga : Luis Suarez et l'Atlético de Madrid creusent l'écart au sommet

Auteur de son 17ème but de la saison en championnat ce mercredi soir, Luis Suarez (photo) est l'un des principaux atouts de l'Atlético de Madrid dans la course au titre.

L'Atlético de Madrid continue sa marche en avant. Ce mercredi, le club de la capitale espagnole l'a emporté face à l'Athletic Bilbao dans le cadre de la 18ème journée de Liga (match en retard). Au Wanda Metropolitano, les Colchoneros se sont imposés sur la plus petite des marges face à leur adversaire.

C'est pourtant le capitaine Iker Muniain qui a frappé le premier, pour les Basques. Mais Marcos Llorente a remis les équipes à égalité juste avant le retour aux vestiaires. Lors du second acte, c'est Luis Suarez qui a fait la différence, en transformant le penalty qu'il avait obtenu. Titulaire dans les rangs madrilènes, Yannick Carrasco a cédé sa place en fin de match (89ème). Score final : 2-1 pour l'Atlético de Madrid.

Avec cette victoire, les hommes de Diego Siemeone prennent trois points de plus sur leurs poursuivants. Après 26 matchs joués, l'Atléti compte six points d'avance sur son rival, le Real Madrid. Si le premier reste le candidat n°1 à la victoire final, la course au titre sera disputée jusqu'au bout en Espagne.