Philippe Clement ironise: "Je pense que le VAR était parti chercher un Cola"

Philippe Clement a vu un Bruges à deux visages, mais est aussi mécontent de la décision de l'arbitre (et du VAR) de ne pas donner un penalty à son équipe.

Philippe Clement est souvent juste dans son analyse. Ce vendredi soir, quelques minutes après avoir perdu deux points dans les dernières secondes, le T1 du Club de Bruges n'a pas manqué de souligner la différence de niveau de ses joueurs d'une mi-temps à l'autre.

"Nous avons perdu deux points nous-mêmes. On commence bien, on gagne les duels, on ouvre la marque et nous étions dominants. Après la pause, nous avons par contre perdu les duels et avec cela Charleroi nous a pressé, c'est une équipe qui joue un jeu physique, correct mais physique. C'est peut-être mental, car on joue lundi, mais pour moi ce n'est pas une excuse".

Mais Philippe Clement a aussi eu un mot à propos de l'arbitrage. "Pour moi, il y a toujours penalty sur Sobol. Je ne comprends pas que le VAR n'intervienne pas, ils étaient peut-être parti chercher un cola. J'ai entendu l'arbitre qui disait que la poussée n'était pas assez forte pour signer. Pour moi c'est incroyable."