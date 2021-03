Nicolas Raskin dévoile ce qu'il manque parfois au Standard

Le Standard de Liège se déplace à Genk vendredi soir lors de la 31ème journée de Jupiler Pro League.

Les Rouches veulent réagir lors de cette 31ème journée de JPL et ainsi mettre fin à leur mauvaise série de 3 sur 21 et également remonter au classement. Depuis l'introduction du football professionnel en 1974, le club en bord de Meuse a toujours été dans les dix premiers. "Aucun joueur ne veut faire partie de la pire équipe du Standard au niveau du classement. Il faut souligner que cette saison n'est vraiment pas la même que les autres. Toutes les équipes se tiennent, et ce n'était jamais arrivé. Les matchs à huis clos sans nos supporters, cela fait déjà beaucoup de points en moins. Un exercice particulier", a ajouté le Diablotin avant d'évoquer ce qu'il manque. "Notre équipe est assez jeune, ne l'oublions pas. Arnaud (Bodart), Moussa (Sissako), Hugo (Siquet), Michel-Ange (Balikwisha), Jackson (Muleka), Damjan (Pavlovic), Taspo (Abdoul Tapsoba) et moi. Il nous manque parfois cette roublardise que certaines grandes équipes ont. Il faut continuer de travailler et de jouer comme nous le faisons pour grandir et progresser", a conclu Nicolas Raskin.

Cette saison aura été l'éclosion de Nicolas Raskin avec 35 rencontres disputées toutes compétitions confondues pour deux buts et cinq assists. De plus, selon la dernière étude de l’Observatoire du football CIES, le nouveau chouchou des supporters fait partie des joueurs les plus prometteurs du monde dans sa catégorie d'âge (2001). Toutefois, le jeune homme garde les pieds sur terre. "Les résultats n'ont pas toujours été bons donc après une défaite, cela te remet les pieds sur terre comme cette déconvenue à Bruges fin janvier. On ne tarissait pas d'éloges à propos des jeunes Liégeois mais quand on perd des matchs importants, on se remet en question et on se dit que nous n'y sommes pas encore. Puis nous sommes bien encadrés par le club, le staff et la cellule communication. Tout est fait pour que les jeunes gardent les pieds sur terre, et c'est ce qui fera notre force très bientôt", a conclu Nicolas Raskin.