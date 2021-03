🎥 Faiz Selemani monte en puissance au KVK: "Je retrouve petit à petit mon niveau"

L'ancien Unioniste a trouvé ses marques du côté du Stade des Eperons d'Or et il s'y épanouit après une première saison compliquée.

Son départ pour Courtrai avait fait beaucoup de bruit et provoqué la colère de l'Union Saint-Gilloise qui était passé par les tribunaux pour obtenir gain de cause et contraindre le joueur à payer des indemnités pour avoir rompu son contrat unilatéralement.

Privé des terrains durant un bon moment, il n'avait finalement disputé que sept matchs avec le KVK la saison dernière en Pro League. Ce n'est désormais plus qu'un mauvais souvenir pour l'international comorien qui s'est imposé à Courtrai.

"Je suis content d'aller mieux physiquement, ce qui me permet d'enchaîner les matchs", confirme-t-il dans le portrait que lui consacre son club. Un sentiment qui se confirme dans les chiffres: Faïz Selemani a distillé quatre passes décisives et inscrit deux buts au cours de ses six dernières sorties en championnat.