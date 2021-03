Damien Marcq connaît sa sanction

Le joueur de Zulte Waregem avait été exclu dimanche à Anderlecht lors de la 31e journée de championnat. Les Flandriens menaient 0-1 sur la pelouse du Lotto Park, mais ils ont fini par s'incliner 4-1 face aux Mauves.

Ce dimanche lors de la rencontre entre Anderlecht et Zulte Waregem, Damien Marcq avait été exclu pour une semelle sur Majeed Ashimeru à la 26e minute de jeu. L’arbitre avait d’abord donné le bristol jaune au Français, avant de sortir le carton rouge après intervention du VAR.

Le parquet de l’Union belge de football a proposé lundi trois matchs de suspension (deux effectifs et un avec sursis d’un an) et 2.500 euros d’amende (dont 500 avec sursis) à Damien Marcq. Si Zulte Waregem accepte la proposition, le milieu de terrain manquera les matchs contre Eupen (05/04) et contre Malines (10/04). Dans le cas contraire, l’affaire sera traitée par le Comité Disciplinaire.