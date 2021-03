L'ancien attaquant d'Anderlecht entre dans l'histoire et fond en larmes

Après son but de classe mondiale de cette semaine, l'ancien Anderlechtois Aleksandar Mitrovic a également marqué contre le Portugal ce samedi soir (2-2). Il est devenu ainsi le meilleur buteur de l'histoire de la Serbie avec de 38ème but.

L'attaquant âgé de 26 ans a fondu en larmes à l'issue de la rencontre quand on lui a demandé ce que ça signifiait pour lui d'entrer dans l'histoire de sa nation.

Aleksandar Mitrovic in tears during his post game when talking about breaking Serbia's goal scoring record.



What heart & love for the shirt!



Record setter at age 26, not too bad. pic.twitter.com/nt2dldETJo