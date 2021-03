Aurelio Buta reste à l'Antwerp

Son contrat sera prolongé dans les prochaines heures.

L'Antwerp a jusqu'au 31 mars pour lever l'option qui figure dans le contrat d'Aurelio Buta et c'est ce que la direction anversoise va faire, selon les informations du Nieuwsblad. Le contrat du latéral droit portugais sera donc prolongé d'un an et il restera au Great Old à l'issue de la saison.

Malgré un exercice 2020-2021 compliqué. Titulaire sous les ordres d'Ivan Leko, il avait été écarté deux moins en début de saison en raison d'une déchirure, il a ensuite perdu sa place dans le onze de base depuis l'arrivée sur le banc anversois de Franky Vercauteren.