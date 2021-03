Ostende a réouvert la porte de la Tartan Army à Jack Hendry: "Deux ans que j'attendais"

Le solide défenseur a retrouvé ses meilleures sensations à la Côte et il en profite pour retrouver sa place avec sa sélection.

Ancien du Celtic, Jack Hendry avait forcé la porte de la sélection écossaise en 2018, il a emmagasiné ses trois premières caps avant de disparaître des sélections nationales.

Deux ans plus tard et à la faveur d'une excellente saison avec le KVO, il a retrouvé la Tartan Army: il était titulaire en Autriche, jeudi dernier, et contre Israel, dimanche. "C'est toujours un honneur d'être appelé en sélection, cela fait deux ans que j'attendais et c'est énorme privilège de représenter son pays", insiste-t-il au micro d'Eleven.

Et son objectif est désormais clair: arracher une place dans les 23 de Steve Clarke pour le prochain Euro au cours duquel l'Écosse affrontera l'Angleterre, la République Tchèque et la Croatie.