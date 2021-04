Ignace N'Dri prêt pour le sprint final : "Nous allons tout donner"

Ce lundi après-midi, Eupen se déplace à Zulte Waregem lors de la 31ème journée de Jupiler Pro League.

Ignace N'Dri s'est imposé cette saison du côté d'Eupen et fait partie des titulaires indiscutables de Benat San José. L'ailier âgé de 20 ans a disputé 33 rencontres toutes compétitions confondues, a anscrit un but et distillé quatre passes décisives. "Je suis satisfait de ma saison, j'ai beaucoup joué et je sens que j'ai progressé. Je donne le meilleur de moi-même et le coach me donne sa confiance. J'essaie donc de la lui rendre en aidant l'équipe au maximum", confie l'Ivoirien avant d'évoquer le trêve internationale.

"Cela a fait du bien au groupe après l'enchaînement de rencontres quasiment tous les trois jours. Nous nous sommes bien préparés pour le sprint final de la saison régulière", souligne l'attaquant qui rêve de porter un jour le maillot de sa sélection.

Eupen réalisé pour l'instant une grande saison avec un record de points battus en D1A et une deuxième demi-finale de Coupe de Belgique. Toutefois, les Pandas visaient le top 8 en début de saison et occupent la 13ème place à trois unités de Zulte Waregem, huitième au classement. Les Flandriens sont d'ailleurs le prochain adversaire des Germanophones. "Il nous reste trois matchs à disputer, soit trois finales. Nous allons tout donner afin de ne pas avoir de regrets à la fin", a conclu Ignace N'Dri