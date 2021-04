Raphael Hozhauser et deux penaltys assomment le Sporting de Charleroi

Occasion manquée pour le Sporting de Charleroi qui voit doucement ses espoirs de playoffs s'envoler. Le Beerschot, en revanche, fait une opération royale et conforte sa place dans le top 8.

Charleroi avait un coup à jouer au Kiel dans la course aux playoffs 2 et Karim Belhocine avait décidé de faire des changements dans son onze de base, par rapport à l'équipe alignée contre Mouscron dimanche dernier.

Shamar Nicholson et Kaveh Rezaei étaient alignés côte à côte, Jules Van Cleemput remplaçait Jordan Botoka sur le flanc droit, Ognjen Vranjes, retrouvait sa place dans l'axe de la défense, tandis que c'est Marco Ilaimaharitra qui remplaçait Ryota Morioka, touché au genou, dans l'entrejeu.

Un premier acte dominé par le Beerschot

Un seul changement, en revanche dans le onze de Will Still, malgré la déconvenue au Cercle de Bruges: Jan Vorogovskiy laissait sa place sur le flanc droit à Abdoulie Sanyang. Et les Anversois ont pris le jeu à leur compte dès le coup d'envoi de la rencontre, provoquant rapidement des fautes carolos aux abords du rectangle.

Mais c'est sur une phase de plein jeu, après 20 minutes, que le Beerschot va se ménager sa première belle opportunité de la rencontre. Un centre de Loris Brogno, une tête plongeante de Musashi Suzuki et une belle détente de Rémy Descamps pour écarter le danger.

Et si le Sporting a tenté de réagir après cette première alerte, avec notamment une tentative à distance de Marco Ilaimaharitra, c'est bien le Beerschot qui a dominé la fin de la première période et qui a finalement été récompensé à dix minutes de la pause.

Grâce à un penalty provoqué par Abdoulie Sanyang et transformé, sans trembler, par l'inévitable Raphael Holzhauser. Le 17e but de la saison pour l'Autrichien qui permettait au Beerschot, malgré une dernière tentative d'Ali Gholizadeh, de rentrer au vestiaire avec l'avantage.

La réponse carolo après le repos

Dos au mur, les Zèbres ont entamé le second acte avec plus d'envie, mais ont dû attendre dix bonnes minutes avant d'amener le danger devant Mike Vanhamel. Un bon centre de Nicholson, un coup de tête de Gholizadeh et le cuir filait juste au-dessus de la cible.

Une belle occasion qui a boosté le moral des Zèbres. Déterminés à revenir au score, les hommes de Karim Belhocine ont multiplié les incursions dans le rectangle adverse et à 25 minutes du terme, c'est encore Ali Gholizadeh qui mettait le feu dans le rectangle, mais d'une belle parade, Mike Vanhamel privait l'Iranien du but égalisateur.

Ce n'était que partie remise pour les Carolos qui allaient trouver l'ouverture trois minutes plus tard, grâce à un débordement et à un centre parfait de Jules Van Cleemput, déjà passeur décisif contre Mouscron, et à un coup de tête victorieux de Shamar Nicholson.

Ça n'a pourtant pas refroidi.les Rats de Will Still. Via deux tentatives de la tête de Jan Van Den Bergh, le Beerschot a eu l'opportunité de reprendre les devants dans les dix minutes qui ont suivi l'égalisation. Mais ce sont bien les Carolos, visiblement plus frais, qui ont dominé le dernier quart d'heure de la rencontre.

Mais dans une fin de match irrespirable, avec des opportunités des deux côtés, c'est finalement le Beerschot qui a obtenu gain de cause. Blessing Eleke provoquait la faute de main de Vranjes dans le rectangle, et Raphael Holzhauser convertissait son deuxième penalty de la soirée pour offrir aux siens une victoire très précieuse (2-1).

Le Beerschot grimpe à la sixième place et fait un grand pas vers les playoffs 2. Des playoffs qui s'éloignent de plus en plus pour le Sporting Charleroi, onzième de Pro League à trois points du top 8.