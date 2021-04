Une bonne réaction, mais une mauvaise opération et une énorme frustration pour les Zèbres

Une première période délicate, un penalty et une défaite concédés dans les tout derniers instants de la rencontre: Karim Belhocine et ses hommes ont bien des raisons d'être déçus en quittant le Stade Olympique d'Anvers.

Les Zèbres ont perdu la rencontre dans le temps additionnel au Beerschot, mais c'est sans aucun doute leur première période en demi-teinte qu'ils regretteront le plus. "Le Beerschot a fait une bonne première période et nous a posé beaucoup de problème, mais je trouve pourtant qu'on était bien rentré dans le match", estime Karim Belhocine.

"Mais quand eux ont commencé à rentrer dans la rencontre, nous, on a reculé. On aurait dû continuer à aller vers l'avant, mais on ne l'a pas fait et c'est comme ça qu'ils nous ont mis en difficulté et qu'ils ont provoqué un penalty et ouvert le score", poursuit le coach du Sporting de Charleroi.

"On est forcément très déçu"

Dos au mur au repos, les Zèbres se sont "lâchés" après la pause. "On est remonté avec de meilleures intentions. On a défendu vers l'avant, On a mis la pression, on a eu des occasions, on a égalisé et on a même eu l'une ou l'autre balle de break", détaille-t-il.

Mais la balle a finalement rebond le camp anversois avec ce penalty transformé par Raphael Holzhauser dans les ultimes secondes. "C'est toujours frustrant et rageant d'encaisser sur un penalty dans les arrêts de jeu et on est forcément très déçu", conclut Karim Belhocine qui sait que ce sera compliqué d'aller chercher un ticket pour les playoffs, mais qui n'a certainement pas abdiqué.