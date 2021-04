Michel-Ange Balikwisha dans le collimateur d'un club de D1A

Le jeune joueur du Standard attire le regard de plusieurs clubs étrangers mais également un en Belgique.

Buteur décisif face à La Gantoise, Michel-Ange Balikwisha ne cesse d'impressionner au Standard et ses performances tapent dans l'oeil d'autres clubs.

Comme le rapporte Sudpresse et Het Laatste Nieuws, le jeune joueur de 19 ans serait dans le collimateur de plusieurs clubs allemands et anglais mais aussi... du FC Bruges.

Des discussions entre le joueur et les Brugeois auraient même déjà eu lieu. Cependant, Balikwisha serait prêt à refuser cette offre pour rester à Sclessin et accumuler du temps de jeu et de l'expérience.

Le contrat du frère de William court jusqu'en 2023 et n'avait pas réussi à être prolongé par les Rouches il y a quelques mois, rappelle Sudpresse.