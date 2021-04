Entretien avec Dieter Van Tornhout (ex-Bruges) : "Le Club a trouvé une alchimie"

L'ancien du Club de Bruges Dieter Van Tornhout a remporté le titre en 2005, avant la traversée du désert des Blauw & Zwart. Il a ensuite rejoint les Pays-Bas. Nous avons pu discuter avec lui et comparer ses expériences.

Bonjour Dieter, tu comptes 65 matchs en Eredivisie, 13 en JPL avec Bruges. Comment compares-tu l'évolution de ces deux championnats ?

La Pro League est beaucoup plus forte qu’à mon époque, les entraîneurs ont évolué et innové sur sur le plan tactique et de la discipline. À mon époque, tu avais plus de libertés pour t’exprimer sur le terrain, tu pouvais tenter des trucs. De nos jours, le jeu est devenu plus tactique et physique, les joueurs sont devenus plus forts physiquement. Il y a eu beaucoup de changement ces vingt dernières années, et pas uniquement sur le plan sportif : les installations sont devenues incroyables, alors qu'à mon époque, c'était très basique.

À mon époque, l'Eredivisie était deux étapes en avance sur la Belgique

De nos jours les coachs savent si les joueurs ont mal dormi, par exemple ! Tout est devenu beaucoup plus professionnel. Si je compare ça avec l’Eredivisie à mon époque, le championnat néerlandais était deux étapes en avant par rapport au championnat belge, surtout la qualité des centres d’entraînements et les terrains. Mais avec le temps, le football belge a surpassé le néerlandais, non seulement en ce qui concerne les installations mais aussi la qualité du football. On voit souvent des joueurs qui ne percent pas en Belgique s'imposer aux Pays-Bas ; pas toujours, mais souvent. Parce qu'aux Pays-Bas, ils ont une attitude ouverte et les joueurs pensent plus à attaquer qu'à défendre. Pour un attaquant, il y a plus d’opportunités, c’est plus facile de percer là qu’en Belgique.

Tu as dit que le championnat belge était plus compétitif aujourd'hui que le néerlandais. Mais l'Ajax a de meilleurs résultats européens, le PSV Eindhoven aussi parfois ...

Des clubs comme l’Ajax, le PSV et l'AZ Alkmaar ont un budget qui est 3 à 4 fois supérieur à la majorité des clubs belges. En Belgique, il n'y a que Bruges qui aujourd'hui a un gros budget et peut investir. L’Ajax, grâce aux ventes de Ziyech, De Ligt et De Jong a encaissé énormément d'argent. Mais qui sait, peut-être que l'année prochaine, un club belge peut également atteindre la demi-finale d'une coupe européenne, qui sait ? C'est la beauté du football.

Bruges d'un côté, l'Ajax de l'autre, deux équipes "trop fortes" pour le reste ; la Beneleague rendrait-elle cela plus compétitif ?

J’aimerais bien voir une BeNeLeague. Ce serait l'étape supérieure pour les deux championnats. Ce serait bien pour que les clubs de ces deux pays deviennent plus compétitifs par rapport aux grands clubs européens avec un plus grand budget. Certains sont pour, d’autres contre mais moi je pense que pour le développement et l'évolution des deux championnats, ce serait une belle idee de créer un championnat commun au top 6 des deux pays. Le challenge serait la répartition des budgets ...

Tu ne penses pas qu'au-delà du compétitif, cela tuerait la tradition dans ces pays ?

Oui, surtout les derbies ! Aux Pays-Bas, tu as le derby Feyenoord-Excelsior, mais s’ils font une BeNeLeague, ce ne sera plus possible. Même chose entre le Club et le Cercle en Belgique, l'écart de classement séparerait ces deux équipes. D’un côté, on perdrait beaucoup de ‘tradition’ mais de l’autre côté, si tous les ans, en Belgique, Bruges remporte le titre, ou l'Ajax aux Pays-Bas, je crois que ce serait ennuyeux aussi. Je ne pense pas que les gens soient intéressés à l'idée de regarder des matchs comme Feyenoord-Heracles qui finissent 6-0 par exemple. À un moment donné, plus personne ne regardera ces matchs. Alors qu'un Feyenoord-Anderlecht, ce serait neuf, tout le monde serait intéressé car ce serait imprévisible ! On pourrait aussi confronter les styles belge et néerlandais ... Tactiquement, ces clubs évolueraient.

L'idée serait donc d'amener un peu de la folie néerlandaise en Belgique, et de la rigueur belge aux Pays-Bas ?

Oui, tous deux pourraient bénéficier d'une Beneleague pour apprendre l'un de l'autre. Et en termes de compétitivité ... On sait avant le match que l'Ajax va battre Emmen ou l'Excelsior. Mais si l'Ajax affronte chaque fois le top 5 néerlandais et le top 6 belge, ça va changer. Pas sûr que l'Ajax batte Anderlecht chaque fois, je pense ... Les résultats ne seraient plus 6-0, 5-0 mais des scores plus serrés. C'est plus compétitif en vue de l'Europe également.

Enfin, tu as gagné le titre avec Bruges en 2005. Le dernier avant longtemps (2016) ... Pouvais-tu imaginer une telle traversée du désert ?

Bruges était déjà un grand club à l'époque mais il est entré dans une autre dimension. Un nouveau président est arrivé après mon départ, et il a fallu une phase de transition. Je pense qu'au début, la direction a fait quelques erreurs, des transferts ratés ... Le club voyait ça comme un business, car c'étaient des businessmen. Il a fallu trouver le dénominateur commun entre la mentalité du Club et celle des nouveaux dirigeants. Maintenant, on voit les résultats et Bruges est désormais un très grand club. L'alchimie est trouvée. Et ce n'est pas fini, ils vont encore gagner beaucoup de titres en Belgique. Pourquoi pas en Europe ...