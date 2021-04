Le Sporting de Charleroi s'est sabordé à Gand

Des erreurs en première période, un manque de réalisme et de réussite en seconde: le Sporting de Charleroi a pris l'eau sur la pelouse de la Ghelamco Arena.

Les Zèbres savaient pourtant que c'était le match de la dernière chance et ils étaient déterminés à saisir cette occasion. "On est venu ici avec de bonnes intentions", confirme Karim Belhocine. "Mais on a connu un début de match très difficile, on a très vite commis des erreurs. C'est toujours difficile de venir à Gand, mais ça l'est encore plus si vous démarrez le match en encaissant deux buts... On s'est compliqué la tâche nous-mêmes", regrette-t-il encore.

"Gand a mérité sa victoire"

Mené 2-0 à la pause, les Zèbres n'avaient plus le choix en seconde période et, avec la montée de Lukasz Teodrorczyk, ils ont retrouvé des couleurs dès le retour des vestiaires. "On est bien revenu et on leur a posé des problèmes. On s'est créé quelques occasions, le ballon a même franchi deux fois la ligne, mais ces buts n'ont pas été validés. Quand on pousse, on s'expose... On a pris le troisième et c'était fini. Je pense que Gand a mérité sa victoire, "

Le Sporting a même bu le calice jusqu'à la lie, concédant un quatrième but en toute fin de rencontre. Une lourde défaite qui met fin aux espoirs de playoffs carolos. Il faudra désormais essayer de terminer la saison sur une bonne note, dimanche prochain, contre l'AS Eupen.