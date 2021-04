Le capitaine d'Eupen fait le point sur la saison : "Quelle progression !"

Le capitaine des Pandas veut terminer la saison sur une belle note face au Sporting de Charleroi ce week-end. Et il pense aussi déjà à la saison prochaine.

Treizième avec 40 points au compteur, Eupen n'a plus rien à gagner ce week-end. Toutefois, les Pandas n'ont pas perdu leur motivation. "Nous allons jouer pour notre honneur. En cas de victoire contre Charleroi, nous pouvons les dépasser au classement. Nous voulons également terminer la saison sur une belle note, tant pour nous que pour les supporters", a confié Jordi Amat en conférence de presse.

Le capitaine de la formation germanophone a aussi évoqué l'avenir de son entraîneur Benat San José. "Il est très important qu'il reste au club. C'est primordial de conserver la même philosophie et la même base. Nous avons souffert la saison dernière alors que durant cet exercice, nous étions aux portes des Playoffs 2. Quelle progression ! Mais nous n'avons pas pu terminer dans le top 8, nous ne pouvons que nous blâmer. Nous avons perdu certains matchs clés, voilà pourquoi nous n'y sommes pas. Toutefois, les autres équipes nous respectent désormais et nous voulons répondre présents et être plus forts la saison prochaine", a prévenu le défenseur central.

L'Espagnol, sous contrat jusqu'en juin 2022, se sent bien à Eupen. "Je suis ouvert à une prolongation car je me sens bien ici. Je veux aider l'équipe à franchir un cap et pour la saison prochaine, il faut une équipe aussi compétitive que cette année-ci. C'est important", a conclu Jordi Amat.