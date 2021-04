🎥 Débuts réussis pour Hernan Losada et Nicolas Frutos en MLS

Hernan Losada a fait ses grands débuts en MLS.

Son équipe, DC United, affrontait le New York City FC de Maxime Chanot, passé par le White Star, le Beerschot et Courtrai.

Mené suite à l'ouverture du score de Castellanos (15e), DC a retourné la rencontre grâce aux réalisations de l'ancien Courtraisien Hines-Ike (39e) et de Canouse (44e). L'ancien Anderlechtois Andy Najar était sur le banc et est monté au jeu à la 88e minute.

La saison est encore très longue mais DC débute sur une bonne note. Pour rappel, Losada avait quitté le Beerschot en janvier pour poser ses valises outre-Atlantique.

Halftime in DC. NYCFC trail 2-1 at the break.



