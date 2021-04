Julien De Sart a choisi son nouveau club : "J'avais envie de franchir un cap"

Sous contrat à Courtrai jusqu'au 30 juin 2021, le milieu de terrain va rejoindre une nouvelle formation cet été.

Julien De Sart avait quitté la Belgique et le Standard de Liège il y a quatre ans pour rallier l'Angleterre. Après avoir emmagaziné de l'expérience et progressé sur le plan physique à Middlesbrough et Derby County, le médian faisait son retour en Belgique du côté de Zulte Waregem en 2017. Après avoir retrouvé rapidement son meilleur niveau chez les Flandriens, il rejoindra ensuite Courtrai où il vient de réaliser trois bonnes saisons. En fin de contrat chez les Kerels, le joueur âgé de 26 ans va relever un nouveau défi cet été.

Le Liégeois a fait ses adieux aux supporters des Kerels ce lundi sur les réseaux sociaux. "Ce n'était plus trop un secret, mais je voulais leur dire au revoir après ces trois années passées ensemble", nous confie Julien De Sart. "J'avais envie de franchir un cap et de rejoindre une formation plus huppée avec laquelle je vais pouvoir poursuivre ma progression. Plusieurs clubs belges et français sont venus avec des propositions au mois de décembre dernier. Des clubs du Golfe également mais je ne me vois pas aller là-bas à 26 ans. Et j'ai pris ma décision il y a quelques jours. J'ai beaucoup réfléchi et j'ai choisi le club qui m'a proposé le projet le plus convaincant et avec lequel je vais pouvoir continuer de m'améliorer. Je dévoilerai mon choix dans quelques jours", explique le milieu de terrain avant d'évoquer la saison du KV Courtrai.

© photonews

Le pensionnaire du Stade des Éperons d'or a terminé à la 14ème avec 39 points. "Notre exercice 2020-2021 a été décevant. Après notre victoire contre Genk (2-1) début janvier, tout est parti en vrille. Mboyo, Lepoint et Van der Bruggen sont partis aussi durant le mercato hivernal tout comme Yves Vanderhaeghe. L'équilibre du groupe a ainsi été touché. Le nouveau coach Luka Elsner est ensuite arrivé avec de nouvelles idées mais il faut du temps avant que la nouvelle philosophie ne prenne forme. Nous avons des regrets car nous aurions pu faire mieux", déclare l'ancien Rouche.

La saison de Courtrai est terminée mais Julien De Sart n'est pas encore pour autant en vacances. "Nous nous entraînons encore jusqu'à la mi-mai, une bonne chose pour garder le rythme. Nous allons disputer deux joutes amicales contre Deinze et le Club NXT", conclut le natif de Waremme.