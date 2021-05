🎥 L'équipe réserve du Standard de Liège s'incline contre Westerlo en match amical

Plusieurs jeunes Rouches ont pu se mesurer à l'équipe première de Westerlo ce mardi après-midi.

Joute amicale au SL 16 Football Campus ce mardi après-midi entre le Standard de Liège et Westerlo. Plusieurs jeunes Liégeois ont ainsi pu affronter l'équipe première des Campinois. Parmi le onze rouche de départ, on retrouvait tout de même Pavlovic, Sissako, Jans, Shamir et Tapsoba.

Le Standard de Liège s'est incliné 1-3. Le but des locaux a été inscrit par Ntelo. Sylvestre et Nekadio sont montés en cours de jeu.

Voici le onze rouche : Fortin, Pavlovic, Ngoy, Sissako, Jans, Calut, Delferriere, Shamir, William Balikwisha, Ntelo et Tapsoba