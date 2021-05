Un ancien joueur du FC Bâle devient propriétaire du club

David Degen, l'ancien joueur du FC Bâle et international suisse (17 capes) a récupéré les actions de la FC Basel Holding AG, qui détient 75% des parts du club. "Dans les semaines à venir, David Degen (38 ans) vendra une partie de ses actions à des Bâlois", indique le communiqué.

L'ex-milieu de terrain s'engage à faire en sorte qu'il n'y ait plus d'actionnaires majoritaires au sein du club. Le nouveau décisionnaire en a profité pour confirmer la présence de Patrick Rahmen sur le banc du FCB l'année prochaine.

𝗔𝗡𝗡𝗢𝗨𝗡𝗖𝗘𝗠𝗘𝗡𝗧



