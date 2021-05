Retour en Espagne pour Bellerin?

Le défenseur d'Arsenal semble ne plus avoir d'avenir chez les Gunners et pourrait débarquer en Liga.

Prêt à perdre l’excellent Emerson, auteur de belles performances et très régulier depuis plusieurs mois, le Betis Séville a pris contact avec Hector Bellerin (26 ans, 25 matchs et 1 but en Premier League cette saison), nous apprend le quotidien Marca ce jeudi. En effet, les Andalous qui ne disposent pas de grandes liquidités mais restent ambitieux aimeraient se faire prêter le latéral droit d’Arsenal, avec option d’achat.

Utilisé par intermittence avec les Gunners, Bellerin pourrait bien être cédé cet été. Reste néanmoins à régler le problème du salaire de l’Espagnol, qui dispose d’émoluments trop élevés par rapports aux revenus moyens accordés aux joueurs sévillans. Néanmoins, tout indique qu’à coup d’efforts, les deux parties devraient pouvoir s’entendre en cas d'intérêt partagé.